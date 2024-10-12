شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة طبيعية.. أحدث أعمال watch it الدرامية بتوقيع حسام حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الإلكترونية عن أحدث أعمالها الدرامية، والذي يحمل اسم "كارثة طبيعية"، من إخراج حسام حامد، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، عبر صفحتها على "إنستجرام".

ونشرت الصفحة الرسمية لـ watch it، صورة "كلاكيت" المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، "كارثة طبيعية، من إنتاجات WATCH IT الأصلية.. قريبًا وحصريا، شاركونا توقعاتكم لقصة المسلسل؟"، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكانت watch it أعلنت خلال الأيام الماضية، عرض مسلسل "6 شهور"، بطولة نور النبوي، من إنتاجتها الحصرية يوم 23 أكتوبر الجاري، حصريا عبر المنصة، ويجسد نور خلال العمل دور "مراد"، الذى يعمل فى شركة للعقارات ويحاول خلال الأحداث اكتساب ثقة مديره ليثبت فى الوظيفة، ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، باهر النويهي، أحمد فاضل، مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، بسمة نبيل، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.