شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى ثان حفلات ليالي مصر بالمتحف الكبير الليلة بقيادة هاني فرحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة أنغام اليوم حفلا غنائيا جديد بالمتحف المصري الكبير، ضمن حفلات ليالي مصر الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي الليلة الثانية لها بالمتحف، بقيادة هاني فرحات، وذلك بعد النجاح والإقبال الكبير الذي شهده حفلها أمس.

وشهد حفل الأمس إقبالا جماهيريا استثنائيا، حيث نفدت تذاكره فور طرحها مما جعل المسئولين عن الحفل وللمرة الأولى إقامة حفلين متتاليين، وجاء الحفل مبهرا وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث قدمت أنغام أغانى ألبومها الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا، واستمر الموسيقار هانى فرحات فى تقديم إبداعه الموسيقى الذى زاد الحفل بهجة وتألق.

ومن ناحيته، قال الموسيقار هانى فرحات: "كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع، وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذى يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز".

وأكد أن حفل اليوم السبت لن يقل أبدا فى مستواه عن حفل الجمعة، وأنهما فى سبيل ذلك بذلا مجهودا كبيرا لكنه لا يساوى شيئا أمام سعادة الجمهور وتقديم ما يليق به.

