شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري وروبي يتألقان في حفل غنائي بالقاهرة الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع النجمان رامي صبري وروبي خلال حفل غنائي بالقاهرة الجديدة، حيث بدأ الحفل بفقرات دي جي متنوعة للدي جي مارتن، ثم صعد مطرب المهرجانات أوكا، وقدم فقرة لاقت تفاعل الجمهور معه، ثم الرابر أبو الأنوار وعازفة الساكس رحمة حسن، وقدم مصمم عروض الألعاب النارية "فاير وورك" أحمد جمال، عدة عروض مميزة.

وصعد النجم رامي صبري وسط ترحيب كبير من الحضور، وغنى أغنية"فيها إيه"، ثم "بعترفلك" وأكمل بأغاني "بقولك ايه تعالي"، "كله عادي"، "يمكن خير"، "حياتي مش تمام"، "بتوحشني"، واستمر في غناء مجموعة من أجمل أغنياته، واختتم بأغنية "غالي".

وختمت الحفل النجمة روبي والتي لاقت فقرتها تفاعل كبير، كما احتفلت بعيد ميلادها مع الجمهور، وفاجئها المنظمين بتورتة على المسرح، وسط تفاعل كبير، وبدأت روبي بأغنية "هوبا"، ثم "ليه بيداري"، ثم قدمت أغاني "نمت ننه"، "الليلة حلوة"، "3 ساعات متواصلة"، "قولوا للمتغاظ"، "انت عارف ليه"، واختتمت بأغنية "قلبي بلاستيك".



رامي صبري يتالق فى الحفل



النجم رامي صبري



روبي تحتفل بعيد ميلادها على المسرح



الفنانة روبي



روبي تتالق فى الحفل



النجمة روبي



رامي صبري