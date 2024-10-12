شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يفاجئ روبي ويحتفل بعيد ميلادها خلال حفلها بالقاهرة الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة روبي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم حفلًا غنائيًا ضخمًا بحضور جماهيري كبير بتواجد الآلاف من جمهورها بأحد مناطق القاهرة الجديدة.

وفاجأ الجمهور روبي بالاحتفال بعيد ميلادها على خشبة المسرح؛ لتعبر عن شكرها للجمهور على هذا الاحتفال، مضيفة وهي تمازح الجمهور، "أنا عندي 27 سنة" والتقطت عدد من الصور حول التورتة التي أحضرها الجمهور والمكونة من 3 طوابق وعليها صور روبي.

وقدمت روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم أغنياتها القديمة والجديدة التي رقص معها الجمهور حتى صباح اليوم ووجهت روبي شكرها للجمهور للتفاعل معها على مدار الحفل كما قامت بالرد على عدد من جمهورها بعد ندائهم عليها بكلمات إعجاب أو طلب أغنيات خلال الحفل.



عيد ميلاد روبي



حفل روبي



الفنانة روبي