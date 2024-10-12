شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تبدع فى حفل كامل العدد بالمتحف الكبير وتستعد لليلة الثانية بقيادة فرحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدعت النجمة أنغام خلال حفلها الغنائي الذي أحيته أمس في المتحف المصري الكبير ضمن حفلات ليالي مصر التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والحفل يرفع شعار كامل العدد وظهر ذلك جليا من خلال الإقبال الشديد على الحفل بداية من حجز التذاكر، مرورا بالحضور الجماهيري الكبير للحفل.

وقدمت أنغام خلال الحفلة باقة مميزة من أعمالها التي يحبها جمهورها، وما يقرب من 30 أغنية، كان أغلبها من ألبومها الجديد "ما تيجي نسيب"، الذي طرحته مؤخرا في موسم صيف 2024، حيث بدأت حفلها بأغنية "بقالك قلب"، وسط تفاعل وتصفيق الجمهور.

ومن المقرر أن تحيي أنغام حفلا اضافيا مساء اليوم بنفس المكان تلبية لرغبات جمهورها ممن لم يتمكنوا من حضور الحفل الأول بعد نفاذ جميع تذاكره، بقيادة توامها الفني هاني فرحات.

ولم يقتصر الحضور على جمهور أنغام فقط، إنما كان هناك تواجدا لعدد من الفنانين والإعلاميين، مثل أحمد الشامي وزوجته، والسيناريست تامر حبيب، ونهلة الحاجري زوجة النجم محمد حماقي ووالدتها فاطمة درة والاعلامي سيف زاهر، وغيرهم.

ومن ناحيته، قال الموسيقار هانى فرحات: "كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع، وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذى يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز".

وأكد أن حفل اليوم السبت لن يقل أبدا فى مستواه عن حفل الجمعة، وأنهما فى سبيل ذلك بذلا مجهودا كبيرا لكنه لا يساوى شيئا أمام سعادة الجمهور وتقديم ما يليق به.



حفل أنغام



حفل ليالي مصر



أنغام



أنغام تتألق



أنغام تتألق



حفل أنغام بليالي مصر