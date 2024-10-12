شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل الجمهور مع أنغام أثناء تقديمها ألبوم "تيجي نسيب" بحفل المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل النجمة أنغام الذي أحيته امس في المتحف المصري الكبير ضمن ليالي مصر، إقبالا كبيرا من الجمهور، ليس فقط على حجز تذاكر الحفل عبر موقع تذكرتي، وإنما أيضا من خلال تفاعلهم الشديد معها خلال الحفل، حيث قدمت لهم ما يقرب من 30 أغنية متنوعة ما بين الطرب والرومانسية.

وجاء تصفيق الجمهور الحاد مع أنغام وتفاعلهم وتأثرهم الشديد معها بالتحديد أثناء تقديمها أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، الذي قامت بطرحه على المنصات الموسيقية الإلكترونية خلال الفترة الماضية.

ولم يقتصر الحضور على جمهور أنغام فقط، إنما كان هناك تواجدا لعدد من الفنانين والإعلاميين، مثل أحمد الشامي وزوجته، والسيناريست تامر حبيب، ونهلة الحاجري زوجة النجم محمد حماقي ووالدتها فاطمة درة والاعلامي سيف زاهر، وغيرهم.

وبعد الإقبال الكبير الذي شهده حفل الأمس، ولأول مرة تحيي أنغام ليلة ثانية وجديدة مساء اليوم، في المتحف المصري الكبير برفقة توأمها الفني المايسترو هاني فرحات.

ومن ناحيته، قال الموسيقار هانى فرحات: "كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع، وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذى يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز".

وأكد أن حفل اليوم السبت لن يقل أبدا فى مستواه عن حفل الجمعة، وأنهما فى سبيل ذلك بذلا مجهودا كبيرا لكنه لا يساوى شيئا أمام سعادة الجمهور وتقديم ما يليق به.



جمهور حفل أنغام



حفل كامل العدد



جمهور أنغام



جمهور حفل أنغام



أحمد الشامس