شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تقدم ألبومها الجديد في حفل المتحف الكبير وتتألق بأغنية "هو إنت مين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا ضخما أمس بالمتحف المصري الكبير، ضمن حفلات ليالي مصر التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورفع الحفل شعار كامل العدد بعد الإقبال الكبير الذي شهده من قبل الجمهور، قيادة المايسترو هاني فرحات.

"ھو إنت مین.. علشان في ثانیة تشیل حاجات.. وتھد رصة ذكریات.. وتلخَّص العمر في یومین.. لیه تبقى مین.. علشان تزورني تقوم تبات.. جوة في سواد العین وأخبیك بالسنین".. وبهذه الكلمات تألقت أنغام أثناء تقديمها أغنيتها "هو انت مين"، من ألبومها الجديد "ما تيجي نسيب"، التي كتبت كلماتها هالة الزيات، ولحنها محمود خيامى، وسط تأثر وتفاعل كبير من الحاضرين.

وبعد الإقبال الكبير الذي شهده حفل الأمس، ولأول مرة تحيي أنغام ليلة ثانية وجديدة مساء اليوم، في المتحف المصري الكبير برفقة توأمها الفني المايسترو هاني فرحات.

ومن ناحيته، قال الموسيقار هانى فرحات: "كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع، وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذى يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز".

وأكد أن حفل اليوم السبت لن يقل أبدا فى مستواه عن حفل الجمعة، وأنهما فى سبيل ذلك بذلا مجهودا كبيرا لكنه لا يساوى شيئا أمام سعادة الجمهور وتقديم ما يليق به.



أنغام



النجمة أنغام



حفل أنغام



حفل ليالي مصر