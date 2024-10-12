شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح: المتحدة تنقل فعاليات الموسيقى العربية منذ 5 سنوات وهو من أهم الأحداث الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 32، وتحدث في لقاء لـ "تليفزيون الخليج 365" تقديم الزميلة نهال رأفت: "مهرجان الموسيقى العربية واحداً من أهم المهرجانات التي تهتم بالموسيقى في العالم العربى، وهو الأقدم في العالم العربي، والمهرجان يؤدي دور كبير بإلمام كل الأبحاث في العالم العربى التي تهتم بالمناخ المختلف بالموسيقى داخل المؤتمر

وتابع المهندس حسام صالح: "أما خارج المؤتمر بيكون في حفلات غنائية وموجودة في أكثر من مسرح في القاهرة والأقاليم، وهذه الحفلات تساهم فى جعل الناس تشاهد الإيقاع الخاص بالموسيقى العربية في مصر".

وعن اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بتغطية مهرجان الموسيقى وتنظيمه قال حسام صالح: "المتحدة تنقل فعاليات الموسيقى العربية منذ حوالي 5 سنوات، وهو واحدا من أهم الأشياء التي تتبناها الشركة المتحدة في اطار الموسيقى العربية، فالمسارح تسع الآلاف ولكت مشاهدين التليفزيون بالملايين ومن المهم أن نجعل المشاهدون يتابعون هذه الفعاليات المهمة التي يتضمنها مهرجان الموسيقى العربية.

وأضاف المهندس حسام صالح: "المهرجان كل عام يتطور وبيتحسن وتنظيمه بيكون أفضل، والتنظيم أيضا داخل المسارح مختلف، كما أن شركة "تذكرتى" جعلت الضيوف يستطيعون الحجز بسلاسة، والحفل كل مرة إخراجه يكون أفضل من السابق.