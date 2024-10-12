شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تبدع في غناء "خليك معاها" بحفل "ليالى مصر" والجمهور يتفاعل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل جمهور حفل النجمة أنغام مع أغنياتها خلال الحفل التي أحيته على مسرح المتحف الكبير ضمن حفلات "ليالى مصر" ، خاصة في أثناء غنائها أغنية "خليك معاها" التي أبدعت أثناء غنائها، وحقق الحفل نجاحاً كبيراً مما أضطرت شركة تذكرتى لإعلان عن ليلية ثانية بسبب الإقبال الجماهيري.

وشهد حفل الأمس إقبالا جماهيريا استثنائيا، وجاء الحفل مبهرا وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث قدمت أنغام أغانى ألبومها الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا، واستمر الموسيقار هانى فرحات فى تقديم إبداعه الموسيقى الذى زاد الحفل بهجة وتألق.

ومن ناحيته، قال الموسيقار هانى فرحات: "كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع، وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذى يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز".

وأكد أن حفل اليوم السبت لن يقل أبدا فى مستواه عن حفل الجمعة، وأنهما فى سبيل ذلك بذلا مجهودا كبيرا لكنه لا يساوى شيئا أمام سعادة الجمهور وتقديم ما يليق به.



الثنائي انغام وهاني فرحات



هاني فرحات من حفل ليالى مصر



النجمة انغام من حفل ليالى مصر



الموسيقار هاني فرحات



حفل انغام الأول فى ليالى مصر



انغام تتالق فى المتحف الكبير



جمهور انغام وتفاعله مع اغانيها



الفنانة انغام



أنغام تبدع فى حفلها فى ليالى مصر



انغام باطلالة ساحرة فى حفل ليالى مصر



انغام من حفل ليالى مصر



انغام تتالق فى حفل ليالى مصر



انغام تطرب جمهور المتحف الكبير



النجمة انغام