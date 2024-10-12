شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير وتامر حسني ينتهيان من تصوير كليب "ذوقك العالي" وطرحه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر حسنى من تسجيل أغنية ديو جمعته مع الكينج محمد منير، وحمل اسم "ذوقك العالي"، وقد انتهي النجمان من تصوير الكليب الخاص بالأغنية مؤخراً، على أن يتم طرحه قريباً.

أغنية "ذوقك العالى" من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم، وقد تم تصوير أجزاء من كليب الأغنية بمنزل الكينج محمد منير.

وكان الكينج محمد منير، قد كشف فى وقت سابق خلال تصريحات لـ ”الخليج 365” عن كواليس هذا التعاون مع النجم تامر حسنى، قائلاً: الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت.

وأضاف، أنه مبسوط بالتعاون في أغنية مع تامر حسنى ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، حيث إن فكرتها جديدة.

وتعد الأغنية بمثابة أول ديو غنائى يجمع بين الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، وهو ما يحمل مفاجأة سارة لكل جمهور النجمين ممن اعتادوا منهم على بصمات غنائية مميزة خلال مسيرتهما.