تفاصيل حفلات مهرجان الموسيقى العربية الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ٣٢، يقام بدار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ٤ حفلات بأوبرا القاهرة والإسكندرية، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت ١٢ أكتوبر، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

تفاصيل الحفل

فعلى مسرح النافورة يقام حفل لنجوم فرق الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويتضمن الفاصل الأول باقة من روائع كوكب الشرق و يحييه صوليست الكمان الفنانة العمانية طاهرة جمال ونجوم الأوبرا رحاب عمر، أسماء كمال ورحاب مطاوع، والفاصل الثاني يضم روائع العندليب ويحييه صوليست الكمان إيهاب صبحى والفنانين محمد حسن وأحمد عفت.



وبالتزامن وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم الفنانة نانسى منير تجربة فنية بعنوان: "نزهة النفوس" وهى رحلة موسيقية تعود إلى عشرينات القرن الماضي.



وعلى مسرح الجمهورية تقدم فرقة التخت العربي للموسيقى والغناء بقيادة الدكتور ياسر معوض، حفلاً غنائيًا يضم مجموعة من أغانى الزمن الجميل، منها: "سيرة الحب، دارت الأيام، حب إيه، ألف ليلة، بعيد عنك، الهوا غلاب، ماتصبرنيش، غنى لي شوي شوي، انا فى انتظارك، أنساك، حيرت قلبي معاك، أما براوة، عيون القلب، الحب اللى كان، أنا قلبي ليك ميال، عنابي، كوكتيل منديل الحلو، قولولو الحقيقة، الهوا هوايا، جانا الهوا، سواح، أول مرة تحب يا قلبى، قولى عملك ايه، مبيسألش عليا أبداً ، ودع هواك، غريب الدار، على الحلوة والمُرة، أمجاد يا عرب، كوكتيل بلدى يا بلدى و يا حبيبتى يا مصر.

و على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقام حفلا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، وتحييه الفنانة السورية وعد البحرى والفنان العراقى هُمام ابراهيم، يسبقهما فاصلاً موسيقيا مع صوليست القانون الفنان جمال عبد المنعم بجانب فقرات غنائية لفنانىي الأوبرا أحمد الوزيرى ،أحمد صبرى، رضوى سعيد ونهاد فتحي.

ويشهد المسرح الصغير افتتاح فعاليات جلسات المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقي العربية ٣٢، ويبدأ بكلمات إفتتاحية للدكتورة لمياء زايد رئيس المهرجان والمؤتمر، الدكتور خالد داغر مدير المهرجان والمؤتمر والدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية، وتقام الجلسة الأولى فى العاشرة صباحاً ومحورها الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية ١ بحضور الدكتور كفاح فاخورى مقررا (لبنان - الأردن) والباحثين دكتور فادى غوانمه ،دكتور نضال نصيرات ( الأردن ) - دكتور كمال سماعيلى( فرنسا ) ، دكتور الكسندر جنسينيوس ( النرويج )، دكتورة منيجة عباس ( الكويت ) ،دكتور محسن عبد الملك ( تونس ) ،دكتور عدنان خلف ساهى ( العراق )، يليها الجلسة الثانية التى تقام فى الثانية عشر والنصف ومحورها الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية ٢ بحضور الدكتورة شرين عبد اللطيف بدر -مقررا- ( مصر ) والباحثين فريد بن عمر ( تونس )، دكتور أشرف عبد الرحمن ( مصر )، دكتورة ميليسا سكوت ( أمريكا )، دكتورة ثناء الحلوة ( لبنان).