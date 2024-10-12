إيرادات الجمعة.."X مراتي" الثاني و"بنسيون دلال" يحافظ على المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 8 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: عاشق، X مراتي، بنسيون دلال، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، عنب، جوازة توكسيك، وحققت الأفلام الـ8، أمس الجمعة 11 أكتوبر، إيرادات بلغت مليونا و419 ألفا و717 جنيها، وزعت على النحو التالي..

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ 418 ألفا و922 جنيها، ليحتل صدارة شباك التذاكر ويحصل على المركز الأول.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

X مراتي

وفاز فيلم X مراتي بالمركز الثاني، محققا 407 آلاف و781 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

بنسيون دلال

وحصل على المركز الثالث فيلم بنسيون دلال، وحقق 330 ألفا و436 جنيها.

فيلم بنسيون دلال تأليف حسين نيازي، إخراج شادي الرملي، بطولة مصطفى متولي، بيومي فؤاد، غادة طلعت، خالد سرحان، محمد رضوان، وليد فواز، أمجد الحجار.

اللعب مع العيال

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "اللعب مع العيال" محققا 102 ألف و641 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

ولاد رزق 3

ذهب المركز الخامس للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 72 ألفا و411 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

عصابة الماكس

وحصل على المركز السادس فيلم عصابة الماكس والذي حقق 47 ألفا و864 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

عنب

وجاء في المركز السابع فيلم عنب، بعد تحقيقه 35 ألفا و126 جنيها.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، وإخراج أحمد نور.

جوازة توكسيك

أما المركز الثامن والأخير فكان من نصيب فيلم جوازة توكسيك محققا 4 آلاف و536 جنيها.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.