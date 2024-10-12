تعرف على حفلات الليلة الثالثة من مهرجان الموسيقى العربية 32

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتوالى فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، ويقام مساء الأحد 13 أكتوبر 6 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

في السادسة مساء يحتضن المسرح الكبير الأوبريت النادر العشرة الطيبة للموسيقار خالد الذكر سيد درويش بقيادة المايسترو أحمد عاطف دراماتورج وإخراج ضياء الدين زكريا، إشراف فني الدكتورة خيرية جميل والدكتورة هدى أحمد .

وفي الثامنة والنصف مساء على مسرح النافورة حفلا تحيي فاصله الثاني المطربة مروة ناجي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام يسبقها فقرة موسيقية لعازف التشيللو الدكتور عماد عاشور، أما الفاصل الأول يضم نخبة من الروائع التي تعاونت خلالها وردة الجزائرية والموسيقار بليغ حمدي يؤديها نجوم الأوبرا: ياسر سليمان، نهي حافظ، محمد الخولي وسمية وجدي.

وبالتزامن يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا لفرقة المايسترو عزيز جورج بمشاركة المطربة التونسية مليحة .

أما علي مسرح الجمهورية تعرض تجربة فنية بعنوان ثلاثية غزة لفرقة من سلطنة عمان يليها تجربة أخرى باسم ترحال للفنانة السورية لينا شاماميان ويقودها المايسترو جورج قلته وتعد دعوة لرحلة موسيقية تجمع عدة لغات ولهجات من بلدان عربية وأجنبية كما تشمل قوالب موسيقية متنوعة .

وبالتزامن تمتد الفعاليات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" إذ تقدم الفنانة الأردنية نداء شرارة فاصلاً بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، يسبقها فاصلا لكل من ندى غالب، غادة آدم، محمد الطوخي، محمد متولي وعازف القانون الدكتور ماجد سرور.

ويستقبل مسرح أوبرا دمنهور في نفس الموعد ليلة سورية يحييها كل من الفنانة وعد البحري والفنان مجد القاسم.

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب، حيث تعقد في العاشرة صباحا على المسرح الصغير جلسة تتناول موضوع الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة 1 بحضور الدكتور محمد الغوانمة (الأردن) مقررا والباحثين: أحمد عبدالله دعوي (ليبيا)، الدكتور محمد آدم سليمان (السودان)، الدكتور أحمد الواصل (السعودية)، الدكتورة مها العربي (مصر)، الدكتور هاني يونس (الأردن) .

وتعقد الجلسة الثانية في الثانية عشرة والنصف ظهرا وتدور حول الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة 2 بحضور الدكتور هشام شرف (العراق /الأردن ) مقررا والباحثين: الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الدكتورة ليلى خليل - الدكتور هياف ياسين - الدكتورة منى زريق - الدكتور يوسف طنوس - الدكتور ميشال الشمالي (لبنان) .