هاني فرحات: حفل أنغام الليلة في المتحف الكبير لن يقل مستواه عن أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المايسترو هاني فرحات عن سعادته، بنجاح حفل أمس الجمعة 11 أكتوبر، الذي أحيته المطربة الكبيرة أنغام، وأقيم في المتحف الكبير.

وقال في بيان صحفي "كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذي يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز".

وأكد أن حفل اليوم السبت 12 أكتوبر لن يقل أبدا في مستواه عن حفل أمس، وأنهما في سبيل ذلك بذلا مجهود كبيرا لكنه لا يساوي شيء أمام سعادة الجمهور وتقديم ما يليق به.

أنغام التقت جمهورها أمس في حفل "ليالي مصر"، والذي تم الإعلان عن نفاد تذاكره بعد طرحها بوقت قصير، وبسبب الإقبال الجماهيري، اتفقت الجهة المنظمة مع أنغام على تقديم ليلة ثانية تلبية لرغبة الجمهور.

وقدمت أنغام باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، بينها أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب".