بعد تأجيل حفلاتها بسبب أحداث لبنان.. إليسا من حفل دبي: "قررت أرجع وبلدنا ما راح توقع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن عودتها لإحياء الحفلات الغنائية بعد قرارها بإلغاء وتأجيل عدد منها خلال الفترة الماضية بسبب أحداث لبنان.

وخرجت إليسا عن صمتها خلال إحياء حفلها الغنائي في أرينا دبي وسط حضور جماهيري كبير، وقررت إيقاف الغناء لدقائق وعبرت عن حزنها لما يحدث لأهلها في لبنان، وعلقت: "قاعدة ورا التليفزيون بتفرج زيكم وزي كتير من الناس خصوصًا ولاد بلدي، ولقيت ان مالوش فايدة".

وأضافت: "قررت أرجع أكفي شغلي وأفرج صورة بلدي الحلوة وأقول للناس إن بلدي راح يرجع أحلى من ما كان ودي مرحلة مؤقتة بنمر بيها، وبعدين فيه التزامات تجاه بلدي وفرقتي تجاه كتير ناس انا مسؤولة عنهم وما راح تكفي الحياة راح نكمل وبيقولوا ان يمكن الكرة الأرضية بتهز لكن ما بتقع وبلدنا ما راح توقع".

كشفت إليسا نهاية شهر سبتمبر الماضي عن تأجيل حفلها في قبرص الذي كان من المقرر إقامته يوم 28 سبتمبر نظرًا للظروف التي تمر بها لبنان وسط قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن هناك وسط استشهاد ونزوح المئات من العائلات.

نشرت إليسا بيانًا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "انستجرام" وعلقت: "تدهورت الأوضاع الأمنية في بلدي الحبيب لبنان في الأيام الماضية بشكل دراماتيكي وهذا ما جعلني مثل أي مواطنة لبنانية أشعر بالقلق المتزايد على وطني، وفي الوقت نفسه كنت ملتزمة بحفل في قبرص منذ أكثر من خمسة اشهر، فبدأت مفاوضات مع المنتجين لإلغائه احترامًا لأهل بلدي وللشهداء الأبرياء والمدنيين الذين يسقطون بالعشرات".

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