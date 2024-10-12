لن تصدقوا العمل الذي يود الأمير جورج القيام به قبل أن يصبح ملكاً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 01:20 مساءً - يبدو أن شغف الأمير جورج، الابن الأكبر للأمير ويليام وكيت ميدلتون، يأخذ اتجاهاً مختلفاً عن والديه اللذيْن تجمعهما العديد من الهوايات والأعمال بجانب المهام الملكية، فعلى الرغم من مشاركة والديه العديد من المشاركات الملكية والأحداث الرياضية، إلا أن لديه اتجاهاً لمهنة أخرى يريد أن يعمل بها قبل أن يصبح يوماً ما الملك البريطاني.

هذا ما يريده الأمير جورج عندما يكبر

أوضحت مجلة People، نقلاً عن صحيفة Daily Mail، المهنة التي يرغب الأمير جورج، البالغ من العمر 11 عاماً، العمل بها عندما يكبر، حيث قال ديزموند ماكارثي، مالك مقهى ويفتون هول في نورفولك، إنه عندما تم عرض فرن البيتزا الذي يعمل بالحطب في المقهى على جورج، صاح: "هذا ما أريد أن أفعله عندما أكبر!"، ويأتي ذلك عندما زار الأمير جورج المقهى مع مجموعة تضمنت والدته كيت ميدلتون. قال ماكارثي: "لقد جاءوا إلى هنا مع أصدقائهم، لأن ساندرينغهام ليست بعيدة جداً". وقال ماكارثي عن جورج: "إنه فتى لطيف".

ارتباط عائلة الأمير ويليام وكيت ميدلتون بالبيتزا

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يبدو أن البيتزا ليست الوجبة المفضلة لدى الأمير جورج فقط، بل لوالديه وإخوته أيضاً. في عام 2018، قالت كيت ميدلتون إن طفليها الأمير جورج والأميرة تشارلوت يحبان صنع عجينة البيتزا، وأثناء تحضير الطعام لغداء الكومنولث الكبير في عام 2018، قالت كيت، أثناء وجودها في مركز سانت لوك المجتمعي، إن البيتزا هي وجبتهم المفضلة.

وفي العام الماضي، خلال زيارة مشتركة إلى ويلز، طلبت كيت وويليام 12 بيتزا لشكر المتطوعين في نادي Dowlais Rugby Club.

وفي العام الماضي أيضاً، أثناء حضوره مع والده الأمير ويليام مباراة كريكيت، تم التقاط صورة للأمير جورج، يبدو من خلالها أنه كان جائعاً، حيث تم رصده وفي يده شريحة بيتزا يأكلها، بينما كان والده يتحدث مع ضيوف آخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

قد ترغبين في معرفة الأمير جورج يستمتع بالبيتزا مع والده الأمير ويليام في مباراة لندن للكريكيت

الأمير جورج يشبه والديه في هذه الصفات

في حديثٍ حصري لـ HELLO، أوضحت الخبيرة الملكية ديبي فرانك أن الأمير جورج له دور عائلي كبير رغم صغر سنه، فهو يعتني بوالديه كثيراً، لأنه يتمتع بهذه الصفات، وهي أنه "حساس" و"مسؤول للغاية"، وقالت: "جورج الذي وُلد الساعة 4.24 مساءً يوم 22 يوليو 2013، هو برج السرطان، ومن علاماته أنه معطاء وعطوف ويغدق من حوله بالاهتمام".

وتابعت: "ورث الأمير جورج بعض الصفات عن والديه، فهو خجول جداً مثل والده، ويحاول أحياناً الانعزال في قوقعته، ولكن كونه يخطو إلى مرحلة المراهقة، قد نراه يخرج عن قوقعته ويتقدم للأمام. وكان كل من الأميرة ديانا والأمير ويليام خجوليْن عندما كانا شابيْن أيضاً، ومع ذلك فقد ازدهر كلاهما في أدوارهما الملكية".

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