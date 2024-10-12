لماذا غاب محمد منير عن حضور تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 01:20 مساءً - تغيب الفنان محمد منير عن حضور تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، وتسلم الدرع التكريمية، نيابةً عنه، الموسيقار العالمي فتحي سلامة، وجاء هذا التكريم كتقدير من المهرجان لمشوار محمد منير الممتد لعقود طويلة، قدم خلالها عدداً كبيراً من الأغاني المميزة ذات طابع خاص، واستطاع أن يجمع بين التراث المصري والموسيقى العربية.

غياب منير عن تكريمه

وأثناء تسلّم التكريم، أشار الموسيقار فتحي سلامة إلى أن سبب غيابيرجع لأسباب شخصية، وأنه يوجّه الحب والتقدير لجمهوره ولإدارة المهرجان. وقد أثار غياب محمد منير حالة كبيرة من الجدل بين جمهوره ومحبيه، وظن البعض أنه يمر بوعكة صحية، وأن حالته الصحية لم تتحسن بعد الأزمة الأخيرة.

لكن الإعلامية سهير جودة طمأنت جمهور الكينج على حالته الصحية، من خلال لقاء مصور أجرته معه في منزله، وظهر منير في المقطع الذي تم نشره عبر حساب سهير الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بحالة صحية جيدة، وأكد الكينج أن حالته الصحية جيدة ومستقرة.

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وأكد محمد منير حبه للموسيقى وتمسكه بالفن الذي ينمو بداخله منذ سنوات، وقال نصاً: "أنا مفيش قوة تبعدني عن المزيكا، حتى لو كانت قوة جمالية، والجملة الموسيقية تجذبني أكثر من امرأة جميلة".

تفاصيل منزل محمد منير

منزل منير ملىء بالصور واللوحات المميزة التي تعكس شخصيته وحبه للفن بشكلٍ عام، وكان من ضمن الصور اللافته للانتباه صورة لوالديه ترجع لعام 1939، وأكد أنه يرى من خلال هذه الصورة جمال والدته وشياكة والده، ويسترجع ذكريات طفولته وشبابه.

بجانب ذلك، يوجد في منزل الكينج الكثير من الصور واللوحات المميزة، وتم تنسيقها بطريقة مميزة مع توزيع إضاءات خاصة أضافت مزيداً من الجمال، وكشف منير أنه يهتم بهذا الجانب بنفسه، خاصة أنه خريج كلية الفنون التطبيقية، وعلى دارية تامه بهذا الأمر.

في نهاية اللقاء، تحدث محمد منير عن عدد من الكلاب الصغيرة التي يحتفظ بها في منزله ويهتم بتربيتها، قائلاً: "عندي 4 كلاب بعتبرهم ولادي، مونسيني في البيت غير المزيكا، وبيناموا على المزيكا".

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