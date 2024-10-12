خلافهما لم ينتهِ.. تامر عاشور يرفض اعتذار حسام حبيب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 01:20 مساءً - علّق الفنان تامر عاشور على اعتذار الفنان حسام حبيب له بعد خلافهما الأخير، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم على هامش حفله الغنائي في دبي.

تامر عاشور يعلق على اعتذار حسام حبيب

نشر الحساب الرسمي لبرنامج et بالعربي، عبر إنستغرام، مقطعاً مصوراً من المؤتمر الصحفي، وخلاله تلقىسؤالاً عن، لكنه رفض الحديث عنه، وطلب بتجاوز هذا الحديث قائلاً: "لا خلينا في حاجة غير ده"، لكن أحد الصحفيين رد عليه بأناعتذر له، لينهيحديثه عن هذا الأمر قائلاً: "مش مقبول".

وكان الخلاف بين تامر عاشور حسام حبيب قد بدأ بعدما قام عاشور بالدفاع عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأزماتها خلال الفترة الماضية مع طليقها حسام حبيب، وتحدث بشكلٍ مفصل عن علاقته بها وبأسرتها، فتجاوز حسام في حقه وطالبه بعدم التدخل في هذا الشأن.

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وكتب نصاً: "سمعنا ناس غريبة بتتدخل في أمور مش أمورها خالص، ومنهم ناس أشباه فنانين، مفيش فنان بيدي حق لنفسه يدخل في حياة غيره، لأن الفنانين بيبقى عندهم إحساس، وتصريحات شيرين خلت شكلهم مش ظريف خالص"، وانتقد الجمهور وقتها تصريحات حسام ورده غير اللائق على زملائه الذين دعموا شيرين في أزمتها.

تفاصيل الاعتذار

بعد فترة من هذا الخلاف، تراجع حسام حبيب عن ذلك، وقام بنشر "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وجّه من خلاله اعتذاره لفنان شهير دون أن يذكر اسمه، لكن الجمهور خمن أنه، وكان نص الرسالة كالتالي: "على فكرة يا جماعة، أنا بهزر هو فنان محترم وليه جمهور كبير وبيقدم فن راقي، وأنا بعتذر له لو كان الهزار تقل، أنا بس كنت بنكشه لأنه تقلها عليا شويتين، بس هو زميل ومحترم، وبيقدم فن محترم، أنا بحب اللي هو بيقدمه وهو اجتهد ولكل مجتهد نصيب معلش حقك عليا يا نجم".

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