بعد إعلان والدها عن حملها.. ابنة إمينيم تكشف عن نوع جنينها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 01:20 مساءً - بطريقته الموسيقية الخاصة، شارك المغني إيمنيم Eminem مقطع فيديو عاطفياً لأغنيته Temporary، معلناً من خلالها أنه سيصبح جداً قريباً، حيث أعلن أن ابنته هايلي جاد حامل في طفلها الأول من زوجها إيفان ماكلينتوك. وبعد أيام قليلة من منشور والدها، كشفت هايلي مع زوجها عن نوع طفلهما.

ابنة إمينيم تكشف عن نوع طفلها المنتظر

في مقطع فيديو من بودكاست هايلي جاد سكوت Just A Little Shady، كشفت جاد، التي قدمت الحلقة مع زوجها إيفان ماكلينتوك، أنها المرة الأولى التي تستضيفه بصفته زوجها، وأن المرة السابقة استضافته باعتباره خطيبها، وأنه حضر هذه الحلقة تحديداً لأن لديهما مفاجأة؛ وهي الكشف عن نوع طفلهما، حيث رفع إيفان بالوناً مملوءاً بقطع من الورق، إما الزرقاء أو الوردية، وبمجرد أن قامت هايلي بوخز البالونة، تناثرت قطع الورق الملونة الزرقاء - رمز الصبي، وقالا: "إنه صبي!" وأضافت الأم المستقبلية: "نحن أيضاً متحمسان للغاية، عندما علمنا بالأمر، قال إيفان: سيذهبان للصيد معي. سيذهبان للعب الجولف معي. لدي صديق صغير".

إمينيم يكشف عن حمل ابنته في مقطع فيديو موسيقي

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أعلن النجم العالمي إمينيم بأنه سيصبح جدّاً خلال الفترة المُقبلة، حيث تنتظر ابنته هايلي جاد وضع طفلها الأول من زوجها إيفان ماكلينتوك، وقد أعلن مغني الراب عن نبأ حمل ابنته، من خلال فيديو موسيقي لأغنية "Temporary". ووثق إمينيم من خلال الفيديو علاقته القوية بابنته هايلي على خلفية إحدى أغنياته، فيما جاء بمقطع الفيديو مراحل انتقال هايلي من طفلته الصغيرة إلى امرأة متزوجة.

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كما أعلنت هايلي نبأ حملها مع والدها؛ وذلك من خلال نشر مقطع فيديو به مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وهي ترتدي قميصاً يحمل كلمة "جد" على الظهر، وبخلفية مقطع الفيديو إحدى أغاني والدها إيمنيم.

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