انتقادات تواجه سيلين ديون بسبب حفل الأولمبياد.. والجمهور يساندها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ظهورها في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 قبل أشهر، تتعرض النجمة الكندية سيلين ديون لانتقادات تشكك في أدائها المباشر بسبب معاناتها من مرض “متلازمة الشخص المتيبس”.

وادعى خبراء موسيقيون في فرنسا أن الأداء الذي قدمته سيلين لأغنية “Hymne à L’amour” للمغنية إديث بياف كان مسجلاً مسبقاً، وليس مباشراً كما بدا.

,وفقاً لتقرير صحيفة “ليبيراسيون”، أكد الملحن إتيان غويرو أن الأداء تضمن تعديلات صوتية واضحة، بينما أشار مهندس صوت لم يُذكر اسمه إلى أن العرض كان مسجلاً بنسبة 100%.

ورغم هذه الانتقادات، دعم جمهور سيلين ديون نجمتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين إياها بـ”ملكة الأداء”، متمنين لها الشفاء العاجل من مرضها الذي يؤثر على حركتها وصوتها.