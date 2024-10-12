أنغام تُبهر جمهورها في الليلة الأولى من حفلها بالمتحف المصري الكبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة المصرية أنغام، حفلها الغنائي الأول الذي يقام في المتحف المصري الكبير، بحضور حشد ضخم من الجمهور وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع المصري.

عبرت أنغام في بداية الحفل عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في هذا المكان التاريخي، مؤكدة أن الحفل كان واحدًا من أحلى لحظات حياتها، حيث شعرت بأنها وسط أهلها القدماء في إشارة إلى المكان الذي يجمع بين الحضارة المصرية العريقة والحاضر.

ووجهت كلمات شكر وعرفان لجمهورها، قائلة: “شكرًا على حضوركم وتعبكم ووجودكم، وحشني جدًا أبقى معاكم، وأحلى أيام حياتي لما بكون وسطكوا وسط أهلي، والنهاردة أنا وسط أهلي فعلًا القدماء”.

وأضافت أنها تشعر بفخر كبير كونها أول فنانة تحيي حفلًا غنائيًا في المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن هذا المكان التاريخي يعد صرحًا ثقافيًا شامخًا يمثل مصر ويفخر به جميع المصريين.

تابعت: “جميل كبير جدا لبلدي ويمكن مقدرش أرده، ودا أول حفل غنائي يحصل في المتحف الكبير، وبشكر وزير السياحة على الدعم والمساعدة والشركة المتحدة”.

وأبهرت أنغام جمهورها الكبير الذي حرص على الحضور، حيث قدمت خلال الحفل مجموعة من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بحماس، وكانت الأجواء في المتحف المصري الكبير مميزة، حيث تمازجت الموسيقى مع جلال المكان التاريخي في ليلة لن تنسى.

من ناحية أخرى، تحيي أنغام مساء اليوم (السبت) حفلها الثاني بالمتحف المصري الكبير الذي يعتبر حفلاً استثنائياً حيث قررت تقديمه لإرضاء جمهورها بعد نفاد تذاكر الحفل الأول.