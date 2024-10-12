“الزعيم مبسوط”.. هشام ماجد يعيد تقديم فيلم “البحث عن فضيحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج “الراديو بيضحك” عبر إذاعة “الراديو 9090″، كشف الفنان هشام ماجد عن تفاصيل فيلمه الجديد “البحث عن فضيحة”، الذي يُعد إعادة تقديم للفيلم الكلاسيكي الشهير للنجم عادل إمام.

وأوضح ماجد أن إعادة تقديم الأفلام القديمة باتت شائعة، خاصة في هوليوود، حيث يتم إحياء الأفلام من الستينيات والسبعينيات.

وأعرب هشام عن مشاعره المختلطة حول هذه التجربة، متحدثاً عن الحماس والتحديات التي تواجهه في تقديم عمل يجمع بين الأجيال القديمة والجديدة. وقال: “الفيلم الجديد يعتمد على نفس القصة والفكرة القديمة، لكن التفاصيل محدثة لتناسب العصر الحالي، فهو أكثر عصرية ومودرن”.

وأكد هشام للجمهور أن الفيلم الجديد سيقدم تجربة مميزة لا تقل عن الفيلم الأصلي، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الجيل الجديد لم يشاهد الفيلم الكلاسيكي.

أما عن رأي النجم عادل إمام في إعادة تقديم فيلمه، فقد أكد هشام أن الزعيم “مبسوط” من هذه الخطوة، وأن ابنه رامي إمام، الذي يتولى إخراج الفيلم، أطلعه على المشروع.