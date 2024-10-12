بعد غياب أربع سنوات.. نبيلة عبيد تعود للدراما بمسلسل سعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً من المؤتمر الصحافي الذي أقيم للإعلان عن مسلسلها الجديد، والذي يشهد عودتها إلى الدراما بعد غياب أربع سنوات. وعبّرت نبيلة عن سعادتها بتقديم أول بطولة لها في عمل سعودي بمشاركة عدد من نجوم الفن من مصر والسعودية.

وعلقت نبيلة على الصور قائلة: “البداية كانت من الرياض حيث أقيم أمس المؤتمر الصحفي الإعلامي للإعلان عن مسلسل ‘جذوة’ الذي سأؤدي بطولته مع عدد من النجوم بين مصر والسعودية، وهو أول مسلسل سعودي أشارك في تقديمه، وسعيدة لكونه من إنتاج الكاتب والمنتج السعودي خالد الراجح.”

وكانت نبيلة قد أوضحت سابقاً أن غيابها الفني منذ عرض مسلسل “سكر زيادة” في 2020 يعود إلى عدم ملاءمة جودة الأعمال التي تعرض عليها لمشوارها الفني، مؤكدةً أنها ترفض المشاركة في الأعمال التي لا تتناسب مع تاريخها الفني.