بعد رحلة علاج طويلة.. عبدالله الرويشد يعود إلى الكويت قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد رحلة علاج طويلة في ألمانيا، أعلنت أسيل، ابنة النجم عبدالله الرويشد، عن عودة والدها إلى الكويت يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري. وقد شاركت أسيل الخبر السار مع جمهور والدها عبر حسابها على منصة “أكس”، حيث نشرت صورة للنجم الكويتي وعلقت قائلة: “راجع لكم بشوق وفرح. بحفظ الله ورعايته يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس 17/10 والدنا عبد الله الرويشد من ألمانيا بعد رحلة العلاج”.

كما نشرت أسيل صورة أخرى لوالدها وهو يبتسم وبصحة جيدة، مرفقة بتعليق “ها نحن عدنا يا كويت إلى شواطئك الأمنية”، في إشارة إلى فرحتها الكبيرة بعودة والدها بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي مر بها.

وعبّرت أسيل عن سعادتها من خلال مشاركة رسائل الدعم والتهاني التي تلقاها والدها من أصدقائه ومحبيه، قائلة: “دموع وقلبي يرقع واقرا كلامكم ودعواتكم”.

من المتوقع أن تُنظّم الجهات المعنية في الكويت حفلاً تكريمياً خاصاً احتفاءً بعودة عبدالله الرويشد بعد رحلته العلاجية الناجحة. يُذكر أن الرويشد كان قد تعرض لأزمة صحية خطيرة في فبراير الماضي ونُقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج، حيث أكد ابنه خالد حينها أن وضعه الصحي أصبح مستقراً.