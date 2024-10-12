بعد أنباء انفصالهما.. مصدر يؤكد: “علاقة كانييه ويست وزوجته بخير الآن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار شائعات عن انفصال كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري، أكد مصدر مقرب من النجم أن علاقتهما “بخير إلى الآن”، نافياً التقارير التي تحدثت عن رغبة الثنائي في الطلاق.

وأوضح المصدر لموقع TMZ أن مغني الراب البالغ من العمر 47 عاماً وزوجته (29 عاماً) لا يخططان للطلاق حالياً.

هذه التصريحات جاءت بعد ظهور الثنائي معاً في أحد مراكز التسوق في طوكيو، مما ساهم في دحض الشائعات التي تحدثت عن انفصالهما.

وقد أشار مصدر مطلع إلى أن التوترات بين الزوجين ناجمة عن توقعات كانييه العالية من زواجه الجديد، بعد طلاقه من كيم كارداشيان، وأن العلاقة بينهما شهدت بعض الصعود والهبوط مؤخراً.

وأضاف المصدر أن بيانكا بدأت تشعر بالإرهاق بسبب أسلوب الحياة المتنقل، وتفضل قضاء وقت أطول في لوس أنجلوس.