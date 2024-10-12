صبا مبارك تشوّق جمهورها لـ”وتر حساس”.. العرض نهاية أكتوبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة صبا مبارك على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” البوستر الدعائي لمسلسل “وتر حساس” الذي تقوم ببطولته ومن المقرر عرضه نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وتصدرت صبا البوستر وظهر معها فيه نجوم العمل إنجي المقدم ومحمد علاء وهيدي كرم، وشوّقت صبا جمهورها للمسلسل وعلقت على البوستر بقولها: “انتظروا مسلسل وتر حساس مع باقة من ألمع نجوم الدراما بدءًا من 27 أكتوبر”.

“وتر حساس” من بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة.

يُذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل “الوهم” الذي كان من المقرر أن تخوض به صبا مبارك سباق دراما رمضان المقبل؛ قررت تأجيل عرضه رسمياً إلى موعد سوف يتم تحديده لاحقاً، وذلك بسبب ضخامة إنتاج العمل وتجهيزاته الخاصة، وضيق الوقت، إضافة إلى انشغال صبا بأعمال أخرى، بدأت فعلاً بتصويرها، وهو ما يقلص نسبة إمكانية الانتهاء من تصوير المسلسل في الوقت المناسب.