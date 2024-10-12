تامر عاشور يشعل حفل كوكا كولا أرينا بدبي.. ويقدم مفاجأة للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان تامر عاشور مساء أمس حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي، وسط حضور جماهيري كبير من الجمهور الإماراتي والجاليات العربية. قدم تامر مجموعة من أبرز أغانيه، مثل “تيجي نتراهن” و”بيت كبير” و”قولوله سماح”، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وفاجأ تامر جمهور الحفل بتقديم أغنية “يا ريتك فاهمني” للفنانة أنغام، التي قام بتلحينها، ما أثار حماس الجمهور الذي تفاعل بتصفيق حار وغناء مشترك.

يستعد تامر عاشور خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات في القاهرة، من بينها حفل في فاميلي بارك يوم 25 أكتوبر الجاري. وقد طرحت الشركة المنظمة أسعار التذاكر على النحو التالي: الفئة الأولى 400 جنيه، الفئة الثانية 550 جنيهًا، والفئة الثالثة 1200 جنيه.

وكان عاشور قد أحيا مؤخرًا حفلًا كبيراً في المملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر، حيث قدم عددًا من أغانيه وسط حضور جماهيري كبير.