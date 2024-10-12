محمد منير يغيب عن تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ الحاضرون في حفل افتتاح الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، بغياب الفنان محمد منير عن حفل تكريمه الذي أعلنه المهرجان تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة التي أثرت الأغنية المصرية والعربية.

وأفاد مصدر خاص أن غياب منير كان نتيجة لتواجده خارج البلاد في رحلة علاجية لإجراء فحوصات طبية شاملة بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

تسلم الموسيقار فتحي سلامة الدرع التكريمي نيابة عن “الكنيغ” وأعرب عن شرفه بتسلم التكريم بالنيابة، مؤكداً أن غياب منير جاء لأسباب شخصية، موجهاً تحية لجمهوره ولإدارة المهرجان.

من ناحية أخرى، شهد المهرجان تكريم الفنان الراحل أحمد الحجار، والموسيقار صلاح الشرنوبي، إلى جانب الفنان المغربي فؤاد زبادي والموسيقار اللبناني زياد الرحباني.