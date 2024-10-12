شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير عن تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية: شكرا لكل من ساهموا بمشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الكينج محمد منير بالشكر إلى وزارة الثقافة على تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية، حيث قال: أتقدم بالشكر إلى وزارة ثقافة بلدي مصر علي التكريم الغالي بواحدة من أقدم وأعرق المهرجانات مهرجان الموسيقى العربية.

وأضاف منير: شكرًا لكل من ساهموا في مشواري الفني فهم أبطال كواليس تلك الجائزة، ولجمهوري الحبيب من المحيط للخليج فأنتم سر النجاح، كما أود أن أتقدم بالاعتذار عن عدم الحضور لالتزامات تحضير بعض الأغاني التي أتمنى أن تنول إعجابكم.

وتابع: أتشرف أيضاً بأن أناب عني استلام الجائزة رفيق المشوار الموسيقار العالمي فتحي سلامة، والحاصل على جائزة الغرامي العالمية للموسيقى وقائد فرقتي حاليًا.