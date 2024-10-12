شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيلم Spider Man أندرو جارفيلد يدعم أهل غزة ويدين قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

حرص بطل فيلم Spider Man أندرو جارفيلد على دعم غزة وذلك خلال بودكاست "Happy Sad Confused" مع جوش هورويتز، حيث أدان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة قائلاً: "يجب أن نضع طاقتنا وقلوبنا فيما يهم حقًا حياة الفلسطينيين في غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة الفلسطيني، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 42 ألف وإصابة أكثر من 98 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.



كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أمس الجمعة، عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 370 على قطاع غزة أي العام الثاني من "حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة".

وقالت الوزارة إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 61 شهيد و231 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,126 شهيد و98,117 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.