شكرا لقرائتكم خبر عن ليالى مصر.. حفل أنغام ناجح وكامل العدد بقيادة المايسترو هانى فرحات بالمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

قدمت النجمة أنغام حفلا ناجحا وكامل العدد ضمن حفلات ليالي مصر، وذلك في المتحف الكبير، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا استثنائيا، حيث نفدت تذاكره فور طرحها، مما دفع الشركة المتحدة لإقامة حفل إضافى.

وقدمت أنغام أغاني ألبومها الأخير الذي حقق نجاحا كبيرا واستمر الموسيقار هانى فرحات في تقديم إبداعه الموسيقى الذي زاد الحفل بهجة.

من ناحيته قال الموسيقار هاني فرحات: "كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع، وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذي يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز".



حفل ليالي مصر للمطربة أنغام بمصاحبة المايستروهاني فرحات بالمتحف الكبير



حفل ليالي مصر للمطربة أنغام بمصاحبة المايسترو هاني فرحات بالمتحف الكبير



حفل أنغام بالمتحف الكبير



حفل ليالي مصر



حفل ليالي مصر للمطربة أنغام بمصاحبة المايسترو هاني فرحات بالمتحف الكبير

وكانت منصة تذكرتي الإلكترونية أتاحت تذاكر حفل النجمة أنغام، ضمن حفلات ليالي مصر الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد الإقبال الشديد على الليلة الأولى من الحفل.

وشهدت تذاكر حفل أنغام التي أتاحتها منصة تذكرتي إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث بيعت كافة تذاكر الحفل الأول بفئاته المختلفة.

يذكر أن تذكرتي تتيح أيضا خلال الفترة الحالية تذاكر حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.