شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور مهرجان الموسيقى العربية يتفاعل مع أغانى مدحت صالح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفاعل جمهور مهرجان الموسيقى العربية مع أغانى النجم مدحت صالح في حفل افتتاح المهرجان، ومنها "تلات سلامات" و"في الجمال شهادات" و"كذا ميزة".

قدم الموسيقار عمرو سليم مقطوعة موسيقية خلال حفل النجم مدحت صالح بافتتاح مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، أبهر بها جمهور المهرجان، حيث قدم موسيقى أغنية فيروز "زهرة المدائن".

وحرص النجم مدحت صالح على تقديم أغنية بتلوموني ليه للعندليب عبد الحليم حافظ، خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقدم النجم مدحت صالح أغنية "بعيد عنك" لأم كلثوم خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية وسط تفاعل كبير من الجمهور. كما قدم الشكر والتحية لخالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية على مجهوده الكبير.

وقدم النجم أغنية "يا وحشني رد عليا" لمحرم فؤاد خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وجه النجم مدحت صالح خلال حفله في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة، كما وجه الشكر لكل من أحمد هنو وزير الثقافة، وإيناس عبد الدايم ونيفين الكيلانى.

وبدأ النجم مدحت صالح حفله الغنائي في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية بأغنية "وحياة من خلقك" وسط هتاف كبير من الجمهور.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



الدكتور خالد عبد الغفار ,وزير الثقافة أحمد هنو



الدكتورة إيناس عبد الدايم مع رئيسة دار الأوبرا



الفنان مدجت صالح



تحية مدت صالح



حفل كبير للفنان مدحت صالح فى مهرجان الموسيقة العربية



حفل كبير للفنان مدحت صالح



حفل مدت صالح بمهرجان الموسيقة العربية



حفل مدت صالح فى افتتاح مهرجان الموسيقة العربية



حفل مدت صالح



حفل مدحت صالح خلال افتتاح الموسيقة العربية



حفل مدحت صالح مهرجان الموسيقة العربية



مدحت صالح خلال افتتاح مهرجان الموسيقة العربية



مدحت صالح فى مهرجان الموسيقة العربية



مدحت صالح مهرجان الموسيقة العربية حفل الافتتاح



مدحت صالح