شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أسطورى كامل العدد لـ هانى فرحات وأنغام فى المتحف الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحر خاص وأجواء أسطورية شهدها حفل الثنائى الموسيقار هانى فرحات والفنانة أنغام، يطلق عليه كامل الأوصاف، لأنه يجمع بين الثنائى الغنائى أنغام وفرحات، وفى المكان الذى يضم الآثار الفرعونية التى تحظى بمتابعة العالم منذ آلاف السنين وقبل افتتاحه التاريخي.

شهد الحفل إقبالا جماهيريا استثنائيا، حيث نفدت تذاكره فور طرحها مما جعل المسئولين عن الحفل وللمرة الأولى إقامة حفلين متتاليين، وجاء الحفل مبهرا وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث قدمت أنغام أغانى ألبومها الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا، واستمر الموسيقار هانى فرحات فى تقديم إبداعه الموسيقى الذى زاد الحفل بهجة وتألق.

نجاح أنغام والموسيقار هانى فرحات يتزايد حفلا بعد آخر وهو ما ظهر جليا فى الحفل، حيث ظهرت أنغام فى أفضل حالاتها وظل الجمهور يردد الأغانى معها، مما أسعدها بشكل كبير وظلت تداعب الجمهور طوال الحفل.

من ناحيته، قال الموسيقار هانى فرحات: "كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع، وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذى يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز".

وأكد أن حفل السبت لن يقل أبدا فى مستواه عن حفل الجمعة، وأنهما فى سبيل ذلك بذلا مجهودا كبيرا لكنه لا يساوى شيئا أمام سعادة الجمهور وتقديم ما يليق به.



حفل أنغام وهانى فرحات



هانى فرحات



حفل أنغام وهانى فرحات



حفل أنغام وهانى فرحات



حفل أنغام وهانى فرحات



حفل أنغام وهانى فرحات