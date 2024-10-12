"مش مقبول".. تامر عاشور يرفض اعتذار حسام حبيب بعد خلافهما بسبب شيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان تامر عاشور على اعتذار الفنان حسام حبيب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش حفله الغنائي على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي وشاركته الحفل الفنانة اللبنانية إليسا.

نشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي للحفل وظهر خلاله الفنان تامر عاشور وهو يتلقى أسئلة عدد من الصحفيين المتواجدين هناك، وبسؤاله من قبل أحد الصحفيين وحديثه عن سبب الخلاف بينه وبين الفنان حسام حبيب رد قائلا: "لا خلينا في حاجة غير ده"، ليقوم صحفي اخر بسؤاله "ماذا عن اعتذاره؟"، ليرد تامر مرة أخرى: "مش مقبول".

وكان سبب الخلاف بين الفنان تامر عاشور والفنان حسام حبيب، بعدما قام الفنان تامر عاشور بالدفاع عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وأزماتها خلال الفترة الماضية مع طليقها حسام حبيب.

وقام تامر عاشور بنفي كل ما يتردد حول شيرين من شائعات عبر وسائل الإعلام و "السوشيال ميديا" وذلك عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب، أن مفيش كلمة واحدة من اللي اتقالت وانتشرت صح".

مضيفًا: "أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها، أنا برضه أقولها أني بحبها وكل الدنيا بتحبها وبتحب فنها، أهل شيرين مظهروش في حياتها اخر سنتين تلاتة أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها اللي يشيلوها من على الأرض شيل، يارب أبعد عن شيرين عبد الوهاب كل خبيث واناني وفاشل وممثل".

ليقوم بعدها الفنان حسام حبيب بالرد على تامر عاشور وقال: "سمعنا ناس غريبة بتدخل في أمور مش أمورها خالص، ومنهم ناس أشباه فنانين، مفيش فنان بيدي حق لنفسه يدخل في حياة غيره، لأن الفنانين بيبقى عندهم إحساس، وتصريحات شيرين خلت شكلهم مش ظريف خالص".

ليقرر حسام حبيب بعدها الاعتذار من خلال حسابه على "انستجرام" للفنان تامر عاشور وقال: "على فكرة يا جماعة أنا بهزر، هو فنان محترم وليه جمهور كبير وبيقدم فن راقي، وأنا بعتذر له لو كان الهزار تقل، أنا بس كنت بنكشه، لأنه تقلها عليا شويتين، هو زميل محترم ويقدم فن محترم، أنا بحب اللي هو بيقدمه وهو اجتهد ولكل مجتهد نصيب، معلش حقك عليا يا نجم".

يذكر ان تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في فندق الماسة بمدينة نصر يوم 22 أكتوبر الجاري.

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