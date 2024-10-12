بحضور النجوم والمشاهير.. أنغام تتألق في حفل "صوت مصر" بالمتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تألقت النجمة أنغام في حفلها الساهر الذي أقيم مساء الجمعة ضمن حفلات "ليالي مصر" بعنوان "صوت مصر" في المتحف المصري الكبير بقيادة المايسترو هاني فرحات وبحضور جماهيري كبير إلى جانب عدد من الشخصيات العامة من نجوم الفن والإعلام.

وجاء من أبرز الحضور الإعلامي إبراهيم عيسى، الفنان أحمد شامي، السيناريست تامر حبيب، الإعلامي سيف زاهر وآخرون.

قدمت أنغام باقة من أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، إلى جانب عدد من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحضور.

ويعد حفل أنغام في المتحف المصري الكبير هو امتداد لنجاح حفلاتها الغنائية مؤخرًا وذلك بعد النجاح الكبير لحفلها الغنائي في جدة الذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري ضخم.

ومن المقرر أن تحيي أنغام اليوم السبت حفلًا آخر في المتحف المصري الكبير استجابة لطلبات الجمهور بعد نفاد تذاكر حفلها الأول خلال ساعات من فتح باب الحجز.

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