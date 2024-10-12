منة فضالي أمام البحر وهنا الزاهد تبرز جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، حرصت خلالها على إبراز جمالها.

علا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة مباركة وفلسطين حرة ولبنان بسلام".

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة مباركة".

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ساندي

المطربة ساندي، ظهرت بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحاجة اللي تموت جوانا عمرها ما بتوجعنا، ربنا يكفيك شر الحب لما بيتحول لعنة".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وداعا الصيف".

فرح الزاهد

الفنانة فرح الزاهد، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها.

جميلة عوض

حرصت الفنانة جميلة عوض على تهنئة الفنانة مريم الخشت بزفافها، ونشرت صورة من كواليس حفل الزفاف عبر خاصية الاستوري على "انستجرام".

نور قدري

نشرت الفنانة نور قدري صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية لاقت إعجاب متابعيها.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها عبر حسابها على "X"، ظهرت خلاله بإطلالة كاجوال لاقت إعجاب متابعيها وعلقت: "اللي جاي أحلى بكتير".