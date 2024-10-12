نبيل الحلفاوي يهنئ المنتخب المصري عقب فوزه على موريتانيا ويوجه هذه النصيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة المنتخب المصري بفوزه على نظيره الموريتاني في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل لاشئ.

نشر الحلفاوي تهنئته عبر حسابه الرسمي على "X" وقام بتوجيه النصيحة للاعبين استعدادًا لمقابلة المنتخب الموريتاني في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري في ملعب شيخا ولد بيديا الذي يقع في العاصمة الموريتانية وعلق: "مبروك، الضغط اللي شفناه بعد هدف صلاح هو اللي هيعملوه هناك، لازم نتجنب الإصابات ونلعب أسرع على المرتدات".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، منها مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، إلى جانب تعليقه على مباريات المنتخب المصري ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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