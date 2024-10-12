رمضان 2025.. شيرين عادل تعاين أماكن تصوير "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل النجم محمد إمام التحضير لمسلسله الجديد "الكينج" والمقرر عرضه في رمضان 2025، وهو العمل الذي تقوم بإخراجه المخرجة شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب وإنتاج مها سليم.

وتعاين المخرجة شيرين عادل أماكن التصوير، استعداداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويعود إمام للتعاون مجدداً مع المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب في الدراما بعدما حققوا نجاحاً بمسلسل "دلع بنات" الذي عرض عام 2014، بطولة مي عز الدين وكندة علوش.

يذكر أن محمد إمام عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل "كوبرا"، والذي حقق نسب مشاهدة عالية، وشارك في البطولة مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.