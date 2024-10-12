غياب زياد الرحباني عن تكريمه في حفل افتتاح الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

غاب الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني عن تكريمه في حفل افتتاح الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي أقيم على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس الأوبرا والمهرجان الدكتورة لمياء زايد، ومدير المهرجان الدكتور خالد داغر.

واستلم التكريم نيابة عنه عازف العود الشهير حازم شاهين.

وشهد الحفل تكريم الفنان محمد محسن الذي حضر بصحبة زوجته الفنانة هبة مجدي، إلى جانب تكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة الأسبق، "الكينج" محمد منير والذي اعتذر أيضا عن عدم الحضور، الموسيقار صلاح الشرنوبي، اسم الشاعر الراحل حسين السيد، اسم الفنان الراحل أحمد الحجار، وتحمل الدورة اسم "فنان الشعب" الموسيقار سيد درويش.