فن ومشاهير

غياب زياد الرحباني عن تكريمه في حفل افتتاح الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

غاب الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني عن تكريمه في حفل افتتاح الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي أقيم على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس الأوبرا والمهرجان الدكتورة لمياء زايد، ومدير المهرجان الدكتور خالد داغر.

واستلم التكريم نيابة عنه عازف العود الشهير حازم شاهين.

وشهد الحفل تكريم الفنان محمد محسن الذي حضر بصحبة زوجته الفنانة هبة مجدي، إلى جانب تكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة الأسبق، "الكينج" محمد منير والذي اعتذر أيضا عن عدم الحضور، الموسيقار صلاح الشرنوبي، اسم الشاعر الراحل حسين السيد، اسم الفنان الراحل أحمد الحجار، وتحمل الدورة اسم "فنان الشعب" الموسيقار سيد درويش.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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