بحضور صلاح الشرنوبي ولطفي بوشناق.. 50 صورة من افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية بساحة دار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من ألمع وأبرز الموسيقيين والمطربين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد كبير منهم تكريمًا وتقديرًا لمشوارهم الغنائي منهم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، الشاعر مأمون الشناوي، والفنان أحمد الحجار، الفنان محمد محسن، الفنان التونسي لطفي بوشناق، إلى جانب وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم.

كما قدم عدد من المطربين عدد من الفقرات الغنائية منهم الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق الذي ظهر مرتديًا العلم الفلسطيني وحرص على تحية الشعب المصري والفلسطيني واللبناني وقام بغناء أغنية "أنا حبيت واتحبيت" وسط تفاعل المتواجدين.

إلى جانب الفنانة السورية لينا شاماميان التي وجهت أيضًا رسالة للشعب الفلسطيني واللبناني والسوري وقدمت أغنية "الحلوة دي قامت تعجن"، كما قام الفنان محمد محسن بالمشاركة في الغناء وقدم عدد من أغاني الموسيقار الراحل سيد درويش منها "شد الحزام" و"أهو ده اللي صار".

وغاب عن حفل الافتتاح النجم الكبير محمد منير والذي كان من المقرر تكريمه ضمن المكرمين الليلة نظرًا لمسيرته الغنائية الكبيرة التي امتدت لعقود، واستلم درع التكريم بدلًا منه الموسيقار فتحي سلامة وذلك نظرًا لكونه أحد أبرز الموسيقيين الذين تعاونوا معه في مسيرته، وقام بإلقاء كلمة أعرب خلالها عن سعادته وشرفه بتسلم التكريم نيابة عن "الكينج"، وان غيابه جاء نظرًا لأسباب شخصية، وانه يوجه الشكر والتحية لجمهوره وإدارة المهرجان.

ومن داخل مسرح النافورة بدأت مراسم الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان، وكلمة لرئيس المهرجان، ثم ألقى وزير الثقافة كلمته ويعلن انطلاق الفعاليات التي تستمر على مدار 14 يومًا حتى الخميس 24 أكتوبر على مسارح الأوبرا في القاهرة "النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية" وفي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور، وتضم 47 حفلا بمشاركة 113 فنانا منهم 76 مطربا ومطربة.

اقرأ أيضا:

رد فعل عادل إمام على تجسيد هشام ماجد شخصيته في "البحث عن فضيحة".. (فيديو)