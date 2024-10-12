بالكوفية الفلسطينية.. لطفي بوشناق يحيي الشعب الفلسطيني واللبناني بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شارك الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق في إحياء حفل افتتاح الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المُقام على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وأطل بوشناق الذي تم تكريمه في نفس الحفل، بعد انتهاء مشاركة الفنانة لينا شاماميان، وظهر مرتديا الكوفية الفلسطينية وغنى "أنا حبيت".

وقال بوشناق "حابب أحيي اخواتنا في غزة وفلسطين ولبنان، وهقول كلمات وكمان هحيي مصر، الكلمات كتبها الشاعر الكبير ماجد يونس مصري"، وقال في جزء منها "خليك صامد يا فلسطيني رد إيماني ويقيني إن الحق طريقه القوة".

وعن مصر قال "عمار يا مصر عمار ساعة الخطر بتصدي الريح .. يا مصر يا أم الحضارات يا قصة غناها ثوار، يا حمامة بتغرد في الدوح، عمار يا مصر يا مصر عمار".

جدير بالذكر أن الفنان مدحت صالح سوف يحيي الفاصل الثاني من الحفل.