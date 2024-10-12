غياب محمد منير عن حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تغيب النجم الكبير محمد منير عن حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 هذا العام الذي يقام في دار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة وسط حضور عدد من أبرز نجوم الغناء والموسيقيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكان من المفترض تواجد "الكينج" في حفل الافتتاح نظرًا لتكريمه ضمن المكرمين هذا العام تقديرًا لمسيرته الغنائية التي امتدت لعقود وتعاون خلالها مع أبرز الشعراء والملحنين.

وتسلم درع التكريم الموسيقار فتحي سلامة نيابة عن محمد منير، وذلك نظرًا لكونه أحد أبرز الموسيقيين الذين تعاونوا معه في مسيرته، وقام بإلقاء كلمة أعرب خلالها عن سعادته وشرفه بتسلم التكريم نيابة عن محمد منير، وأن غيابه عن حضور حفل افتتاح المهرجان جاء نظرًا لأسباب شخصية، وأنه يوجه الشكر والتحية لجمهوره وإدارة المهرجان على التكريم.

ومن داخل مسرح النافورة بدأت مراسم الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان، وكلمة لرئيس المهرجان، ثم ألقى وزير الثقافة كلمته ويعلن انطلاق الفعاليات التي تستمر على مدار 14 يومًا حتى الخميس 24 أكتوبر على مسارح الأوبرا في القاهرة "النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية" وفي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور، وتضم 47 حفلا بمشاركة 113 فنانا منهم 76 مطربا ومطربة.

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