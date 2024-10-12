هدى المفتي تعتمد وصفات جدتها في مطعم الحبايب

ياسر رشاد - القاهرة - استطاعت هدى المفتي ، إنقاذ العاملين في مطعم الحبايب من البلطجية، بعدما اعتمدت على وصفات جدتها وديدة في صنع طبق ملوخية فريد نجح في تحويل الأجواء المتوترة في الحلقة الرابعة من مسلسل مطعم الحبايب.



في تطور واضح لشخصية وديدة وهي هدى المفتي ، من الفتاة المدللة المهووسة بوسائل التواصل الاجتماعي إلى شخصية جادة، نجحت وديدة في إنقاذ زملائها في المطعم بعدما اقتحمه البلطجية للانتقام لأخت زعيمهم، بفضل وصفة جدتها لصنع طبق ملوخية استطاع كسب قلب البلطجية وتحويل الوضع من التهديد إلى عشاء جماعي مليئ بالمحبة والسعادة.



مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري.