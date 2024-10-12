أحمد مالك يخسر حلم حياته في مطعم الحبايب

ياسر رشاد - القاهرة - مازال سوء الحظ يطارد شخصية أحمد مالك في مسلسل مطعم الحبايب الذي تشاركه بطولته هدى المفتي ويعرض على منصة شاهد.

وشهدت الحلقة من الحوادث التي تواجه شخصية صبحي أثناء محاولته إثبات جدارته كرئيس الطهاة في مطبخ مطعم الحبايب، حيث يتسبب إهمال أحد الطهاة في تنقية الأرز إلى كسر سن إحدى الزبائن ومع فشل محاولات الصلح، يجد صبحي نفسه في مواجهة بلطجي يهدد بكسر أسنان كل العاملين في المطعم ما لم يتوصلوا لحل.

ولا تعد هذه هي أول مرة يواجه أحمد مالك سوء حظ، فقدت شهدت الحلقات السابقة خسارته لخطيبته بعدما شعرت بالغيرة من وجود ابنة صاحبة المطعم معه، وقبلها خسر حلم حياته في افتتاح المطعم الخاص به بعدما طمع مالك المحل في المشروع، فضلا عن سحب البلدية لعربة الكبدة الخاصة به واستقالته من عمله بالمدرسة ليصبح بلا عمل.



مسلسل مطعم الحبايب



مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العايلي، سامي مغاوري.