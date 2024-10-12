محمد منير: تكريمى بالمهرجان شهادة نجاح لجيل بأكمله

ياسر رشاد - القاهرة - «الملك» أبرز المكرمين بمهرجان الموسيقى العربية

انطلقت أمس فعاليات دورة جديدة من مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية وعدد كبير من المسارح فى مصر والمحافظات، هذا المهرجان الذى يأتى باستمرار ليؤكد ريادة مصر الفنية والغنائية على صعيد العالم العربى.

تأتى الدورة الثانية والثلاثون لعام 2024 والمؤجلة من العام الماضى بكثير من المفاجآت، فهى الدورة التى تحمل اسم موسيقار الشعب «سيد درويش»، ولكن من أبرز مفاجآتها هى تكريم النجم الكبير محمد منير، الذى يعد الأب الروحى لجيل جديد من الأغنية استطاع أن يسطر تراثًا جديدًا للأغنية المصرية ويجعلها فى مكان بارز على خريطة المنافسة مع الثقافات الأخرى.

لكل نجوم الطرب معجبون وقاعدة كبيرة من الجمهور، والكل يذهب لمن يتناسب مع ذوقه واختياراته واتجاهاته، ولكن هناك قائمة من الأسماء لايمكن الاختلاف عليها، وهم نجوم اجتمع على حبهم كل من يعشق الموسيقى والطرب.

بدون شك يأتى «الملك» والنجم الكبير محمد منير على رأس هذه القائمة، فهو النجم الذى يظل حالة نادرة على ساحة الغناء العربى وغير قابل للنسخ أو التقليد، أو يمكن القول كونه حالة فريدة من نوعها من الصعب تكرارها سواء على مستوى الموهبة أو نوعية الأغانى والكلمات والموسيقى الذى يقدمها «الملك».

محمد منير لم تقتصر قاعدته الجماهيرية على عشاقه فقط من المستمعين، ولكنه النجم الذى استطاع تحويل النجوم والمنافسين إلى معجبين، وهو المشهد الذى تكرر كثيرا فى حفلاته الغنائية بتواجد النجوم زملائه على الصفوف الأولى من مقاعد الجمهور.

النجم الكبير محمد منير قال فى تصريحات عن تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية: سعيد للغاية بتكريمى فى حدث عريق وكبير بحجم مهرجان الموسيقى العربية، وهو المهرجان الغنائى الأهم والأبرز على مستوى الوطن العربى، وأتوجه بالشكر لكل المسئولين على صناعة المهرجان بداية من وزير الثقافة ورئيسة دار الأوبرا المصرية ومدير المهرجان، على تكريمهم لى فى هذا الحدث الكبير الذى يتحدث بلسان مصر أمام العالم.

وأضاف: تكريمى بمهرجان الموسيقى العربية هو تكريم لكل أبناء جيلى، لأن هذا الجيل فى بداياته الفنية كان أمامه تحدٍّ كبير للغاية، وهو كيفية الوصول لهوية جديدة وخاصة للأغنية المصرية، وكانت الرحلة صعبة وشاقة للغاية، ولكن التكريم بهذا المهرجان العريق الذى يرفع راية التراث بمثابة شهادة النجاح بعد رحلة طويلة من العمل.

وتابع «الملك» حديثه قائلا: سعيد للغاية بتصادف تكريمى بالمهرجان بالاحتفال بعيد ميلادى، فهذه صدفة سعيدة للغاية بالنسبة لى، وأشكر كل المسئولين وأبنائى من الجمهور على الاحتفال بى ودعمى ومساندتى باستمرار.