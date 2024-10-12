فن ومشاهير

الجمهور يلتف حول أطفال مركز تنمية المواهب وسط إشادات بأدائهم بدار الأوبرا

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القاهرة - سامية سيد - بأغانى موسيقار الشعب يستقبل أطفال مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو د.محمد عبد الستار ضيوف مهرجان الموسيقى العربية الـ32 فى مدخل الأوبرا، وسط حشد كبير من الجمهور، الذى حرص على الاستماع إليهم قبل حضور حفل الافتتاح.

اطفال مركز التنمية للمواهب يستقبلون ضيوف المهرجان بأغاني سيد درويش (1)
أطفال مركز تنمية المواهب

 

اطفال مركز التنمية للمواهب يستقبلون ضيوف المهرجان بأغاني سيد درويش (2)
الجمهور يلتف حول أطفال مركز التنمية للمواهب 

 

 

اطفال مركز التنمية للمواهب يستقبلون ضيوف المهرجان بأغاني سيد درويش (3)
الجمهور مبهور بأطفال مركز تنمية المواهب 

 

 

اطفال مركز التنمية للمواهب يستقبلون ضيوف المهرجان بأغاني سيد درويش (6)
أطفال مركز تنمية المواهب 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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