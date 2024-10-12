شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يلتف حول أطفال مركز تنمية المواهب وسط إشادات بأدائهم بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأغانى موسيقار الشعب يستقبل أطفال مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو د.محمد عبد الستار ضيوف مهرجان الموسيقى العربية الـ32 فى مدخل الأوبرا، وسط حشد كبير من الجمهور، الذى حرص على الاستماع إليهم قبل حضور حفل الافتتاح.



أطفال مركز تنمية المواهب



الجمهور يلتف حول أطفال مركز التنمية للمواهب



الجمهور مبهور بأطفال مركز تنمية المواهب