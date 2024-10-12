شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر للحياة: "الموسيقى العربية" عيد للفنانين ولدينا معايير للمشاركين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية، إن المهرجان لكل الفنانين والباحثين فى الوطن العربى، وعيد بالنسبة لهم، ويتقابلون معا ويتناقشون سويا، وهو شئ مهم لكل الفنانين فى الوطن العربى.

وأضاف خالد داغر خلال استضافته من أمام المسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، على هامش حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى نسخته الـ32، والمذاع على قناة الحياة، انه يتم التجهيز لمهرجانات الأوبرا طوال العام، ونكون سعداء عندما يتم اكتمال العدد، وهذا يمثل نجاح لنا.

ولفت خالد داغر إلى أن دار الأوبرا تابع لـ 7 مسارح والتى تضم فاعليات فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتشهد فاعليات بشكل يومى، مشيرا إلى أنه يتم مواجهة التحديات التى تجرى فى المنطقة والعالم بالاستمرار فى الغناء والموسيقى.

وأوضح خالد داغر أن أحداث المنطقة السبب فى تأجيل الدورة الماضية، وأصرينا هذا العام على إنعقاد الدورة، وهو سلاح الفنانين ويغير مصائر وأفكار، وفكرة التأثير والتأثر كانت فكرة هذا المهرجان وهى تأثر الموسيقى بالموسيقات الأخرى العالمية والتأثر بالقديم والحديث.

تابع، تناول الأغنية العربية بأساليب موسيقية مختلفة فى العالم، كان أيضا من ضمن الأفكار التى بحثنا فيها فى هذه الدورة، مؤكدا أن التطوير فى مجال الفنون يجعل الفنان يطلق العنان فى أفكاره.

وذكر خالد داغر أنه لدينا معايير للفنانين المشاركين فى المهرجان لأننا نرعى النموذج الحقيقى للموسيقى العربية.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.