شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يوجه تحية للرئيس السيسى فى حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وجه النجم مدحت صالح خلال حفله في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة، كما وجه الشكر لكل من أحمد هنو وزير الثقافة، وإيناس عبد الدايم ونيفين الكيلانى.

وبدأ النجم مدحت صالح حفله الغنائي في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية بأغنية "وحياة من خلقك" وسط هتاف كبير من الجمهور.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



حفل افتتاح مهرجان الموسيقة العربية



جمهور حفل مدحت صالح



حفل مدحت صالح الموسيقة العربية



حفل مدحت صالح