شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شاماميان توجه رسالة لفلسطين ولبنان وسوريا فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

غنت المطربة لينا شاماميان خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية أغنية "الحلوة دي قامت تعجن"، وسط تفاعل كبير من الجمهور. ووجهت رسالة لكل من فلسطين سوريا لبنان وكل الموجوعين من الحروب.

وقدم المطرب محمد حسن خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا عددا من أغانى الموسيقار سيد درويش منها "أهو ده اللي صار" و"شد الحزام".

وعرض خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فيلم تسجيلي استعرض حياة الموسيقار سيد درويش، وتبعه فقرة موسيقية قدمها حفيده عازف الكمان أحمد درويش.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



لينا شاماميان فى افتتاح مهرجان الموسيقة العربية



لينا شاماميان مهرجان الموسيقة العربية