شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يعتذر عن عدم حضوره تكريم مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الكينج محمد منير عن عدم الحضور إلى دار الأوبرا المصرية لتسلم تكريمه فى حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ32 الذى يقام حاليا بمسرح النافورة بالأوبرا، وتسلمها نيابة عنه الموسيقار فتحى سلامة.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



أطفال مركز تنمية المواهب



افتتاح مهرجان الموسيقي



الفنان لطفي بوشناق



الموسيقار فتحي سلامة



تكريم لطفي بوشناق



تكريمات المهرجان



جاسمين طه تقدم المهرجان



جاسمين طه



حفل افتتاح المهرجان



حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية



خالد داغر في ضيافة قناة الحياة



خالد داغر وجاسمين طه



دكتور أحمد هنو وزير الثقافة



صلاح الشرنوبي (2)



صلاح الشرنوبي



ضيوف مهرجان الموسيقي العربية



قناة الحياة تنقل فعاليات المهرجان



لطفي بوشناق في ضيافة قناة الحياة



لطفي بوشناق



محمد محسن



مهرجان الموسيقي العربية (1)



مهرجان الموسيقي العربية (2)



مهرجان الموسيقي العربية (3)



مهرجان الموسيقي العربية (4)



مواهب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا